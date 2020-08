Hellas Verona, i convocati di Juric per il Genoa (Di domenica 2 agosto 2020) Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati Questi i convocati in vista della sfida con il Genoa, ultima gara del campionato. Ecco la lista definitiva: Portieri: Silvestri, Radunovic, Berardi. Difensori: Rrahmani, Gunter, Dimarco. Centrocampisti: Veloso, Badu, Eysseric, Amrabat, Faraoni, Lucas, Zaccagni, Terracciano, Pessina, Lazovic, Verre Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Borini, Salcedo Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

