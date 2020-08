Halo Infinite avrà una modalità Battle Royale? L'Xbox Store giapponese sembrerebbe confermarlo (Di domenica 2 agosto 2020) Halo Infinite non avrà fatto faville durante il reveal della sua campagna single-player, avvenuta durante l'ultimo Xbox Games Showcase, ma i fan sono comunque in estasi per ciò che è stato svelato in seguito. Il titolo 343 Industries potrà vantare un multiplayer free-to-play fino a 120fps, attingendo a piene mani dal potere di Xbox Series X.Al momento, ignoriamo quali possano essere le modalità multiplayer presenti nel gioco, dato che esse verranno rivelate ufficialmente in un evento successivo. Tuttavia, pare che un piccolo leak del sito Xbox giapponese possa aver svelato una di queste modalità e, se ciò corrispondesse a verità, si tratterebbe di un reveal niente male.Secondo ... Leggi su eurogamer

InstantGamingES : Domino’s Pizza trolea a Halo Infinite ?? - Eurogamer_it : #HaloInfinite avrà una modalità Battle Royale? L'Xbox Store giapponese sembrerebbe confermarlo. - DarioConti1984 : Super novità per Halo Infinite: 120 fps su Xbox Series X e multiplayer free-to-play! | SmartWorld - GamingToday4 : Halo Infinite potrebbe avere un multiplayer free-to-play con supporto ai 120 fps - NacLucacrispino : Halo Infinite: brutto come sembra? -