Gravina: «Stagione conclusa? Grande prova di forza del calcio italiano» (Di domenica 2 agosto 2020) Gabriele Gravina ha esternato tutta la propria soddisfazione per la conclusione regolare del campionato. Le sue parole Gabriele Gravina ha esternato la propria soddisfazione per la conclusione regolare della Stagione. Queste le parole del presidente della FIGC. prova DI forza – «Una Grande prova di forza di tutto il sistema. Oggi che la Serie A conclude la Stagione, la Serie B si avvia allo svolgimento di play off e play out e dopo che la Serie C ha già completato il suo cammino – dice Gravina – desidero ringraziare tutti gli atleti, i tecnici, i dirigenti e il personale coinvolto a vario titolo nell’organizzazione delle gare, per l’impegno profuso. Un ringraziamento ... Leggi su calcionews24

