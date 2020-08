Gravina: “Il calcio italiano ha fornito una straordinaria prova di professionalità e competenza” (Di domenica 2 agosto 2020) Il presidente della Federazione italiano Giuoco calcio Gabriele Gravina ringrazia apertamente il sistema calcio italiano: “Una grande prova di forza di tutto il sistema”. Gravina è entusiasta della conclusione del campionato dopo le enormi difficoltà riscontrate nel corso della stagione: “Oggi che la Serie A conclude la stagione, la Serie B si avvia allo svolgimento di play off e play out e dopo che la Serie C ha gia’ completato il suo cammino, desidero ringraziare tutti gli atleti, i tecnici, i dirigenti e il personale coinvolto a vario titolo nell’organizzazione delle gare, per l’impegno profuso. Un ringraziamento particolare va agli arbitri che hanno consentito, seppur nella difficoltà del momento, il consueto ... Leggi su alfredopedulla

