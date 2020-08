GP Silverstone Toto Wolff: “Fortunati nel finale di gara” (Di domenica 2 agosto 2020) Toto Wolff ringrazia la dea bendata per la vittoria nel GP di Silverstone di Lewis Hamilton avvenuta su tre ruota a seguito di una foratura all’ultimo giro. E’ andata molto peggio a Valtteri Bottas che ha forato all’inizio del giro perdendo un minuto e mezzo quasi, classificandosi undicesimo a fine gara. “Cosa è successo? In questo momento non lo sappiamo. C’erano molti detriti in pista per via di tutti questi incidenti. La Pirelli analizzerà la situazione e dopo ne sapremo di più. Tagliare il traguardo attraversando la pit-lane? Non ci abbiamo pensato. Abbiamo pensato di fermarci a una tornata dalla fine, ma c’era solo un giro da fare e normalmente si finisce in tutta tranquillità. Ma guardando ora…sì, avremmo dovuto fare una sosta anche alla fine ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Silverstone Toto F1 GP Silverstone, l’analisi di Wolff: “Che fortuna con Hamilton…” AutoMotoriNews Wolff: “Non abbiamo preso rischi. C’è una cosa che potevamo fare”

Toto Wolff non rimpiange nulla per quanto fatto durante il GP di Silverstone e rivela di non aver pensato a far rientrare Hamilton all’ultimo giro. Toto Wolff () Toto Wolff ha potuto tirare un sospiro ...

GP Gran Bretagna, Wolff: "Non sappiamo cosa sia accaduto"

SILVERSTONE - "Non sappiamo cosa sia accaduto, c'erano tanti detriti in pista a causa degli incidenti. Sono sicuro che la Pirelli analizzerà questa situazione". Toto Wolff, team principal della Merced ...

