Gp Gran Bretagna: vince Hamilton, Terzo Leclerc (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo Stiria e Ungheria Terzo Gp di fila vinto da Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha vinto in una maniera incredibie il Gran Premio di Gran Bretagna dispustato sul circuito di Silverstone precedendo Max Verstappen e Charles Leclerc che conquista il secondo podio stagionale. Clamoroso quanto accaduto a Silverstone dove nel finale di gara la Mercedes buca due gomme su entrambe le macchine dopo aver dominato il GP.Hamilton, a fatica, e su tre ruote utili, conserva la prima posizione nelle ultime curve davanti a Verstappen (secondo) che in maniera beffarda torna ai box per una nuova sosta mentre Bottas chiude la gara in dodicesima posizione. Ringrazia la Ferrari che con Leclerc sale sul Terzo gradino del podio, dietro di lui Ricciardo, ... Leggi su ilfogliettone

