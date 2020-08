GP Gran Bretagna, Ricciardo: “Nel finale ero molto vicino a Leclerc per il podio” (Di domenica 2 agosto 2020) “È stato un finale davvero pazzesco ed è bello concludere con un quarto posto. Proprio negli ultimi giri mi sono avvicinato a Leclerc e con qualche altro giro, forse, avremmo potuto puntare al podio. Ma la prossima settimana avremo un’altra possibilità: certo il caos ci ha aiutato ma siamo chiaramente da top-6“. Lo ha detto Daniel Ricciardo al termine del Gran Premio di Gran Bretagna dove l’australiano ha conquistato il quarto posto alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc. “Ho fatto una buona partenza e ho mantenuto un buon ritmo – ha spiegato Ricciardo nel post gara -. Dopo la Safety Car mi sono trovato vicino alle due McLaren ma è stato frustrante non riuscire a ... Leggi su sportface

Lewis Hamilton 9: In questo fine settimana è stato il più forte e deciso nei momenti più importanti (Q3 e partenza), ma la fortuna lo ha decisamente spinto nel finale verso 25 punti che indirizzano no ...SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince in modo incredibile il Gran Premio di Gran Bretagna e Charles Leclerc conquista a sorpresa il secondo podio stagionale. Clamoroso quanto ac ...