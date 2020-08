GP Gran Bretagna, Mekies: "Obiettivo Ferrari raccogliere più punti possibile" (Di domenica 2 agosto 2020) SILVERSTONE - " È stata una qualifica molto intensa, conclusa con un pilota in quarta e uno in decima posizione ". Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, commenta così le qualifiche del ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Coronavirus, boom di contagi e la Gran Bretagna reintroduce restrizioni per 4 milioni di persone La Stampa 3/5 agosto - I Dialoghi del Faro con Vera Gheno e Federico Faloppa a Corigliano d'Otranto, Lecce e Taviano

DA LUNEDÌ 3 A MERCOLEDÌ 5 AGOSTO "I DIALOGHI DEL FARO" PROSEGUONO A CORIGLIANO D'OTRANTO, LECCE E TAVIANO CON LA SOCIOLINGUISTA VERA GHENO, IL LINGUISTA FEDERICO FALOPPA, IL DIRETTORE DELLA TRECCANI M ...

Gp Gran Bretagna, spaziale pole di Hamilton: Leclerc si prende il quarto tempo

Pole position per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, la 91a in carriera. Sul circuito di Silverstone il pilota britannico della Mercedes fa registrare il giro ...

