Glik torna in Italia, esulta anche la moglie: “Monaco bella per le vacanze” (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn attesa delle presentazioni ufficiali e delle prime parole in giallorosso di Kamil Glik, a parlare è stata Marta, intervista per TVP 2, rete televisiva polacca. “Torniamo in Italia, Kamil ha firmato un contratto con Benevento” – ha confermato la signora Glik. “Adoriamo questo paese, è il trasferimento perfetto. Monaco è un po’ vana, come una bolla di sapone. E’ una buona destinazione per le vacanze, ma non per viverci a lungo”. L'articolo Glik torna in Italia, esulta anche la moglie: “Monaco bella per le vacanze” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Primi passi ufficiali verso il ritorno in Italia per Kamil Glik. Questa mattina il difensore polacco si è presentato nella clinica romana di Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Beneven ...

È il giorno di Kamil Glik al Benevento. Il difensore centrale polacco questa mattina si è recato a Villa Stuart per le visite mediche. Una volta superate potrà firmare il contratto che lo legherà alla ...

