Gli insulti della panchina dalla Lazio a Gattuso: «Terrone» | VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Gli stadi vuoti offrono una panoramica a 360° di quanto accade in campo. È successo nelle scorse settimane con il duro scontro verbale a distanza tra Gasperini e Mihajlovic, si è ripetuto in occasione dell’ultimo Roma-Fiorentina. Ed è accaduto anche sabato sera al San Paolo dove è andato in scena il match tra Napoli e Lazio. Una partita che non offriva molti spunti, se non per Ciro Immobile (che ha eguagliato il primato di Higuain per numero di reti in Serie A in una singola stagione) e per i biancocelesti che, con la sconfitta di ieri, hanno chiuso il proprio campionato al quarto posto. E nonostante i toni agonistici non dovevano essere molto elevati, c’è stato uno scontro tra le due panchine. Dopo il triplice fischio, infatti, un tesserato della Lazio ha ... Leggi su giornalettismo

LegaSalvini : ?? IL POVERO GIGGINO, DOPO AVER MANDATO A PROCESSO L’UNICO CHE AVEVA FERMATO GLI SBARCHI, VUOL DARE LEZIONI DI GEST… - ZumZumPapa : @zanoni_giorgio @dani61d @gloriaparveth @Azzurra6671 Vedi la creazione di una comm anti fake e contro l'odio (e ric… - Maurizio1532 : RT @Arianna5422: Luigi #DiMaio ora cambia idea sugli sbarchi, ma gli italiani insorgono: pioggia di insulti Tutto è il contrario di tutto… - fracalmaquelbro : ho nelle note una cartella con tutti gli insulti che mi dicono le persone quando litighiamo così posso rinfacciarglieli - aleihxa : @lilniex UA IO MI ASPETTAVO GLI INSULTI E INVECE -

Ultime Notizie dalla rete : Gli insulti L’ex allievo difende il professore licenziato per gli insulti alla ministra Azzolina: “Punizione eccessiva” La Stampa Gattuso pesantemente insultato! Rino va in sala stampa e dà la risposta migliore ai giornalisti

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è stato pesantemente insultato dopo la partita degli azzurri contro la Lazio di Simone Inzaghi. Nel post match di Napoli-Lazio è accaduto un po' di tutto. I ner ...

Botte e insulti alla ex. Arrestato

Nonostante il divieto di avvicinamento avrebbe continuato a insidiare la sua ex compagna: così per un 33enne residente a Sarzana venerdì sera sono scattate le manette e I domiciliari, per effetto di u ...

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è stato pesantemente insultato dopo la partita degli azzurri contro la Lazio di Simone Inzaghi. Nel post match di Napoli-Lazio è accaduto un po' di tutto. I ner ...Nonostante il divieto di avvicinamento avrebbe continuato a insidiare la sua ex compagna: così per un 33enne residente a Sarzana venerdì sera sono scattate le manette e I domiciliari, per effetto di u ...