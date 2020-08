Giulia de Lellis e Damante si sono lasciati? “Le cose non stanno così”, smentita l’indiscrezione di Deianira Marzano (Di domenica 2 agosto 2020) E’ già terminato il ritorno di fiamma tra Andrea Damante – dj ed ex tronista di Uomini e Donne – e Giulia De Lellis (coppia soprannominata con un gioco di parole Damellis)? Secondo un’indiscrezione rilanciata da Deianira Marzano, così sembrerebbe. Secondo quanto le è stato raccontato, Giulia e Andrea si sarebbero già lasciati. Una notizia … L'articolo Giulia de Lellis e Damante si sono lasciati? “Le cose non stanno così”, smentita l’indiscrezione di Deianira Marzano Leggi su dailynews24

hiddlestovn : ma che voce fastidiosa ha giulia de lellis quando passa la pubblicità di tezenis cambio canale - QuotidianPost : Giulia de Lellis e Andrea Damante si sono lasciati? La smentita - zazoomblog : “Andrea Damante e Giulia De Lellis? Si sono lasciati di nuovo”: l’indiscrezione che spiazza i fan - #“Andrea… - FIntendimento : se penso che Giulia De Lellis si è riempita di soldi facendosi umiliare in un programma televisivo da un uomo qualu… - zazoomblog : Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati? Non arriva la smentita - #Giulia #Lellis #Andrea #Damante -