Giorgio Gori e Cristina Parodi volano a Formentera? La narrativa tra foto datate e titoli ingannevoli (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 agosto)«Giorgio Gori e Cristina Parodi, vacanze a Formentera alla faccia del “restiamo in Italia”: imbarazzo per il sindaco Pd», titola il 2 agosto 2020 la testata giornalistica Libero che riprende un articolo de Il Giornale del giorno precedente dal titolo «Vacanze in Italia per tutti? Giorgio Gori e Cristina Parodi volano a Formentera». La fonte? La rivista Chi che avrebbe pubblicato alcune foto apprendendo dalla stessa Cristina Parodi di un loro soggiorno presso la località spagnola. Puzza di fake? La storia è molto curiosa, raccontata in maniera confusa, con un mix di ... Leggi su open.online

giornalettismo : La doppietta del leghista #Morelli: prima la bufala su @giorgio_gori in vacanza a Formentera, poi l'ironia su… - giorgio_gori : Sui treni torna il distanziamento, ma non in #Lombardia. La Regione decide di non ascoltare le raccomandazioni degl… - giorgio_gori : C’è un PD che rinuncia: ad essere maggioranza, a rappresentare i riformisti, a governare in prima persona. Vede i 5… - Togand : RT @Open_gol: Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, vola a Formentera? Cos'è successo in questi giorni tra foto datate e titoli ingannevol… - galeomirka : @giornalettismo @VujaBoskov @giorgio_gori #morelliSciacallo bugiardo -