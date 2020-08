Giorgia Meloni, l'insulto choc di Sandro Veronesi. Lei lo umilia: ecco la sinistra che rispetta le donne (Di domenica 2 agosto 2020) Gli insulti più violenti arrivano sempre da quella parte. Protagonista di un tweet molto sopra le righe è Sandro Veronesi, scrittore tra i più amati della galassia radical chic e recente vincitore del Premio Strega con "Il colibrì". Il bersaglio è sempre Giorgia Meloni, nel mirino degli hater in questi giorni e non risparmiata neanche dall'intellettuale toscano. "Vigliacca traditrice te e tua sorella", replica Veronesi a un tweet della leader di Fratelli d'Italia sul caso Open Arms, tema su cui lo scrittore fratello del regista Sandro è molto attivo sui social, sempre contro l'ex ministro dell'Interno e in favore delle Ong e dei migranti. La risposta della Meloni non tarda ad arrivare e mette a posto i bollenti ardori del ... Leggi su iltempo

