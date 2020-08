Giordano: “Il vero Gattuso lo vedremo il prossimo anno. Sul cambio di Insigne...” (Di domenica 2 agosto 2020) Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Campania Sport soffermandosi su Gennaro Gattuso: "Allenare a Napoli non è da coraggio. Cambi tardivi? Non sappiamo come sono andate le cose. Leggi su tuttonapoli

elbauscia : @Fabio_Giordano @HariChannel Aveva detto che avrebbe voluto fare una conferenza di fine anno per dire tutto. poi il… - Angelitagherard : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la galleria affrescata da Luca Giordano tra il 1682 e il 1685 al primo piano del Palazzo Medici Riccardi a Fi… - _maiognese : Ho finalmente provato il monopattino elettrico e a parte sentire Mario Giordano urlarmi nella testa, non voglio più… - MarcelloLyotard : in tanti siamo venuti in questo secolo per sviluppare arti e scienze, porre i semi della nuova cultura che fiorirà,… - kadubska : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la galleria affrescata da Luca Giordano tra il 1682 e il 1685 al primo piano del Palazzo Medici Riccardi a Fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giordano “Il Coronavirus, l’appello del sindaco Merola: «Non cedete alla paura, il fai da te è da evitare» Corriere della Sera