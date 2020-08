Giappone e Cina, Nexi apre le porte dei mercati asiatici a 20mila esercenti italiani (Di domenica 2 agosto 2020) Nexi, la PayTech numero uno per i pagamenti digitali in Italia, ha firmato due accordi in ambito e-commerce che ampliano le opportunità per i suoi clienti italiani, proiettandoli verso i mercati della Cina e del Giappone. Le partnership sono state siglate, rispettivamente con UnionPay, il colosso cinese con la più ampia base di carte di pagamento a livello globale, e JCB International, fondata in Giappone nel 1961 ed ora uno dei maggiori brand di pagamento globale. L’alleanza consentirà a oltre 20.000 esercenti italiani di e-commerce convenzionati con Nexi di essere raggiunti da milioni di nuovi clienti, i possessori di carte UnionPay e JCB, che potranno effettuare acquisti sui loro siti web. L'articolo ... Leggi su ildenaro

Richard53723060 : @radiosilvana @Meron41618397 @Minutza2 @ItaIiaSovrana @GiorgiaMeloni 'E che c’entra con lo ius soli? Se domani nasc… - marco171292 : Tu da europeo non ti accorgi di quello che succede in Cina e Giappone, te lo dicono te lo scrivono ma non lo vivi q… - Lapid1 : @NestSilvia Beh no. In Polonia le cose vanno bene, pochissima delinquenza, pace e lavoro ci si trasferiscono dalla… - DanielaColi2 : RT @DanielaColi2: Grande notizia: Cina e Sud Corea si sono accordate oggi per colloqui su accordo di libero scambio, pensando possa essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone Cina Investimenti in Difesa e alleanze (con gli Usa). Così il Giappone risponde alla Cina Formiche.net Perché ne Russia ne Cina, ne nessun altro riuscirà a copiare Starship di Spacex

Se qualcuno di voi si ricorda il Buran, la brutta copia sovietica dello Space shuttle, lanciato una sola volta e poi abbandonato in un magazzino in Kazakistan, nel cosmodromo di Baikonur, poi parzialm ...

Tutela ambientale, Danimarca prima, Italia ventesima

Il paese scandinavo conquista la leadership dell’Environmental Performance Index (EPI), l’indice di sostenibilità ambientale che valuta le prestazioni di tutela della natura di 180 paesi. L’Italia è 2 ...

Se qualcuno di voi si ricorda il Buran, la brutta copia sovietica dello Space shuttle, lanciato una sola volta e poi abbandonato in un magazzino in Kazakistan, nel cosmodromo di Baikonur, poi parzialm ...Il paese scandinavo conquista la leadership dell’Environmental Performance Index (EPI), l’indice di sostenibilità ambientale che valuta le prestazioni di tutela della natura di 180 paesi. L’Italia è 2 ...