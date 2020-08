Gianni Sperti cambia look e sfoggia la chioma biondo platino (Di domenica 2 agosto 2020) Cambio di look per Gianni Sperti, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto in cui sfoggia la nuova chioma biondo platino. L’opinionista di Uomini e Donne ha accompagnato la foto a un lungo post, dove ha messo nero su bianco la sua grande volontà di cambiamento, in un periodo difficile come quello che tutti abbiamo attraversato: Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Sperti ha voluto sottolineare anche che questo aspetto ... Leggi su dilei

