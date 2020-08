Gerry Scotti, l’accusa dell’ex ballerino di Amici: “Sono stato licenziato senza alcuna spiegazione” (Di domenica 2 agosto 2020) Valerio Pino vuole delle spiegazioni da Gerry Scotti Ebbene sì, Valerio Pino è tornato a tu are facendo delle nuove rivelazioni. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi dopo l’esperienza nel talent show Mediaset era stato preso anche nel corpo di ballo de La Corrida, condotta all’epoca da Gerry Scotti. Un’esperienza professionale che è terminata pochissimo tempo, come lo stesso ha confidato in una recentissima intervista rilasciata al magazine Nuovo. “Dopo la prima puntata sono stato licenziato senza alcuna spiegazione…”, ha affermato il ragazzo. Su tale licenziamento il professionista che in passato ha avuto dei rapporti nei camerini ... Leggi su kontrokultura

