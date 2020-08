Gérard Depardieu accusato di stupro: la procura di Parigi vuole riaprire le indagini (Di domenica 2 agosto 2020) La ragazza che accusò Gérard Depardieu di stupro si è dichiarata 'parte lesa' ma l'attore ha sempre negato con fermezza le accuse. Gérard Depardieu è di nuovo sotto indagine per l'accusa di stupro. La richiesta arriva dalla procura di Parigi dopo l'archiviazione per insufficienza di prove di un anno fa. Un'attrice e ballerina di 22 anni accusa l'attore di averla violentata nella sua casa Parigina. Gérard Depardieu potrebbe finire nuovamente sotto inchiesta per l'accusa di stupro. La ragazza di 22 anni, che che alla fine di agosto 2018 presentò la denuncia alla gendarmeria di Lambesc, raccontò di essere stata violentata dalla star francese - che all'epoca aveva 71 anni - nella sua ... Leggi su movieplayer

