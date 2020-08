Genova San Giorgio: 17mila tonnellate d'acciaio e 67mila metri cubi di calcestruzzo per il nuovo Ponte (Di domenica 2 agosto 2020) commenta A Genova tutto è pronto per l'inaugurazione del nuovo Ponte sul Polcevera , in programma lunedì 3 agosto alle 18:30. A quasi due anni dal crollo del Morandi, comincia la storia del nuovissimo ... Leggi su tgcom24.mediaset

A Genova tutto è pronto per l'inaugurazione del nuovo Ponte sul Polcevera, in programma lunedì 3 agosto alle 18:30. A quasi due anni dal crollo del Morandi, comincia la storia del nuovissimo Genova Sa ...

Ispezione ok, il ponte Genova San Giorgio va . E il commissario Bucci resta fino a novembre

Il ponte è finito, il commissario continua a lavorare. Si dividono, in parte, le strade dell’infrastruttura, che domani sarà inaugurata e subito dopo inizierà a essere percorsa dalle auto, e di chi ha ...

Ispezione ok, il ponte Genova San Giorgio va . E il commissario Bucci resta fino a novembre

Il ponte è finito, il commissario continua a lavorare. Si dividono, in parte, le strade dell'infrastruttura, che domani sarà inaugurata e subito dopo inizierà a essere percorsa dalle auto, e di chi ha ...