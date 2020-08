Genova, il nuovo ponte ‘passa’ il collaudo statico. Domani l’inagurazione (Di domenica 2 agosto 2020) GENOVA – Esito positivo per il collaudo statico del nuovo Ponte Genova San Giorgio, che sarà inaugurato domani alla presenza delle autorità. Anas (Gruppo Fs Italiane), dopo aver analizzato i risultati delle prove di carico effettuate sulla struttura, ha rilasciato il certificato di collaudo. Leggi su dire

