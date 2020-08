Genoa-Verona, Nicola: “Campionato storico, ci siamo salvati due volte” (Di domenica 2 agosto 2020) “Questa avventura è frutto di mesi di grandissimo impegno, ce lo hanno messo tutti. E’ come se ci fossimo salvati due volte, è un campionato che passerà alla storia. Questa squadra ha delle qualità, ma talvolta non è riuscita a esprimerle. Avremmo meritato di salvarci prima. Mi sono sdebitato con i tifosi”. Lo ha detto il tecnico del Genoa Davide Nicola dopo la vittoria sull’Hellas Verona. “Stasera abbraccio mia moglie e i miei figli che sono stati con me in questa cavalcata – continua l’allenatore dei liguri a DAZN – non hanno passato delle vacanze incredibili. Vedere i miei figli è la cosa che mi rende più orgoglioso. Pandev? Non lo scopro di certo io, come Behrami e Zapata ha una fame incredibile. Goran mi ha detto delle ... Leggi su sportface

