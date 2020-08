Genoa Verona 3-0 LIVE: riparte il match al Ferraris! (Di domenica 2 agosto 2020) Allo Stadio Ferraris, la 38ª giornata di Serie A 2019/20 tra Genoa e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Ferraris”, Genoa e Verona si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Verona 3-0 MOVIOLA 45′ Inizio secondo tempo. 46′ Cambi per il Verona– Dentro Pazzini e Borini per Di Carmine e Pessina Fine primo tempo. 50′ Infortunio per Pessina – Scontro con Romero per il 32 ospite che esce con la barella. 44′ GOL DEL Genoa! GOL DI ROMERO! Incornata vincente dell’argentino su corner dalla destra. 35′ Destro di Dimarco– Conclusione ... Leggi su calcionews24

