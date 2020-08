Gennaro Gattuso dopo Napoli-Lazio: “Non sapevamo fare la prima pressione, adesso siamo migliorati” (Di domenica 2 agosto 2020) Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio per 3-1. “Io la mano del dottore ancora non ce l’ho. Speriamo per Insigne, ha parlato col dottore, domani e dopodomani valutiamo. Io non lo so precisamente cos’ha, se parlo faccio danni. Domani farà una risonanza e vedremo. Da anni il calcio italiano è cambiato anche nella mentalità, nessuno regala niente neanche alla fine. Oggi io meritavo l’espulsione, ho fatto anche io un po’ di caciara. C’è stata qualche parola di troppo, ci siamo detti qualcosa. Ho esagerato, bisogna essere onesti. La partita ha fatto incattivire entrambe le partite”. Con chi giocare on line? Comparazione ... Leggi su calciomercato.napoli

