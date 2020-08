Gazzetta: Napoli terzo nel ritorno, il metodo Gattuso ha rilanciato gli azzurri (Di domenica 2 agosto 2020) Ecco cosa scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita: Gattuso lascia il campo urlando per insulti ricevuti dalla panchina laziale (ma nessuno è senza colpa): quando avrà il tempo di rivedersi con calma i dati, scoprirà che il suo Napoli ha concluso al terzo posto il girone di ritorno con 38 punti davanti a Inter, Juve e Lazio. A dimostrazione che il metodo Gattuso ha rilanciato gli azzurri in modo netto. E ancora: rispetto alle ultime, deludenti, prestazioni la squadra mostra un atteggiamento diverso nelle due fasi. Quando ha il possesso ora il Napoli sposta palla rapidamente, togliendo riferimenti alle difese avversarie. Quel giro-palla lento e noioso notato nel recente passato non si vede quasi mai e ... Leggi su ilnapolista

