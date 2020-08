Gattuso come marca Messi? «Con 15 chili in meno alla Playstation» – VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Lazio: queste le parole del tecnico Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Lazio. Queste le parole del tecnico azzurro che si è lasciato scappare una battuta su Messi e il Barcellona. «Test pre Barcellona? È andata bene, partita vera, abbiamo fatto più noi già nel primo tempo. Anticipo che meritavo l’espulsione, i toni li hanno accesi entrambe le panchine. E’ stato un buon test prima di Barcellona. come si marca Messi? Nei sogni, forse alla Playstation di mio figlio…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

realvarriale : 'Oggi meritavo l'espulsione' . Rino #Gattuso si conferma, ancora una volta , un numero 1 come uomo oltre che come… - claudioruss : #Gattuso: 'La città non ci sta aiutando, ci sono tante isole, il sole, e tante barche. Non è facile allenare una sq… - FilGramegna : @OfficialSSLazio @cjmimun @ciroimmobile E’ terrone come gattuso per sfortuna vostra. - Lucadeflorentis : RT @realvarriale: 'Oggi meritavo l'espulsione' . Rino #Gattuso si conferma, ancora una volta , un numero 1 come uomo oltre che come giocat… - gi_ovy1968 : RT @TolliVincenzo: Ecco il 'signore' che ha dato del Terrone a #Gattuso Si chiama Mario Cecchi ed è un assistente di #Inzaghi Cara @FIGC,… -