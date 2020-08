Gasperini: “Alla mia Atalanta dò 110 e lode” – VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro l’Inter. Ecco le sue parole Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare l’ultima partita stagionale della sua squadra. Ecco le dichiarazioni: «Do il massimo de voti, 110 e lode. Sono stati dei ragazzi straordinari per il gioco espresso, la qualità: a loro va il mio grazie enorme, questi record rimarranno nella storia. La stagione dedicata a Ilicic: faremo un fotomontaggio, forza Josip!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ale18021981 : Conte all'inter è stato un traghettatore, la società voleva preparare la squadra per il ritorno del più grande alle… - SoloEsclusivInt : Il tifoso dell'Inter è preparato alla vita. Sa godersi le gioie della vita, ma sa anche che possono durare poco e p… - fulvio00437713 : @Milestemplaris @GiancaGuarin No da quando seguo il calcio le ho sempre viste dire ai media da Cappello, Mou, conte… - ___Ric____ : RT @FrancoMater2: Che #inzaghi fosse un piccolo uomo alla #Gasperini, lo avevamo capito... Ma che fosse un RAZZISTA DI MERDA insomma, non… - FrancoMater2 : Che #inzaghi fosse un piccolo uomo alla #Gasperini, lo avevamo capito... Ma che fosse un RAZZISTA DI MERDA insomma… -