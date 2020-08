Francesco Facchinetti: "Sono stato aggredito da un uomo sulla cinquantina. Ha sputato e offeso mia madre" (Di domenica 2 agosto 2020) Al semaforo si è avvicinato a lui con la macchina. Ha sputato e urlato: “Figlio di pu….a, muori”. Vittima dell’aggressione verbale è stato Francesco Facchinetti, che ha raccontato l’episodio su Instagram.“Lo sapete Sono fumantino, le mamme non si toccano”, dice sul social, “io sarei sceso e lo avrei ammazzato di botte, ma il mio collega mi ha detto di stare calmo, che eravamo in ritardo e siamo ripartiti”.Facchinetti non si capacita del perché di tanta rabbia nei suoi confronti, da parte di un uomo che neanche conosce: “Ho cercato di capire che cosa spingesse un uomo di cinquant’anni di dire a un’altra persona queste cose: il sentimento è ... Leggi su huffingtonpost

