Francesco Facchinetti insultato in strada: lo sfogo sui social (Di domenica 2 agosto 2020) Francesco Facchinetti è stato insultato pesantemente in strada, lo ha raccontato lui stesso in una serie di Instagram Stories, nelle quale ha anche dato la sua personale interpretazione dell’accaduto. Francesco Facchinetti insultato in strada “Mentre stavo andando in ufficio a Milano, a un semaforo un signore sulla cinquantina abbassa il finestrino. Sputa sulla macchina e mi dice -Figlio di put**** muori” inizia così il racconto social di Francesco Facchinetti in merito allo sgradevole episodio che l’ha visto coinvolto. “A quel punto, lo sapete che sono fumanti, dico – Adesso lo ammazzo di botte. Mi ha toccato mia madre, devo scendere”. ... Leggi su thesocialpost

