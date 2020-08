Francesco Facchinetti aggredito: «Ha sputato e offeso mia madre, lo avrei ammazzato» (Di domenica 2 agosto 2020) Brutta giornata per Francesco Facchinetti, che ha denunciato su Instagram di essere stato aggredito verbalmente mentre era fermo a un semaforo. Il figlio di Roby Facchinetti ha raccontato che un uomo sulla cinquantina gli si è avvicinato con l’auto, ha abbassato al finestrino, ha sputato e gli ha detto: «Figlio di pu….a, muori». «Lo sapete che sono fumantino, le mamme non si toccano», ha detto Facchinetti nelle stories. La reazione sarebbe stata più violenta se non fosse intervenuto il collega che era in macchina con lui. L’episodio ha spinto l’artista a raccontare la sua vita e i pregiudizi di cui è vittima da sempre. «Chi invidia è mediocre. Io torno alla mia bella famiglia, tu invece torni a casa ... Leggi su newscronaca.myblog

