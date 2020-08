FOTO | Cosa è successo a Josip Ilicic? L'Atalanta lo festeggia, lui ringrazia ma la stagione è già finita (Di domenica 2 agosto 2020) Cosa è successo a Josip Ilicic? Questa è una delle domande ricorrenti degli appassionati di calcio che vogliono bene ai propri beniamini e in particolare ai talenti che con grandi giocate li fanno innamorare ancora del calcio. "Mola mia Josip. Bergamo è con te" che, in dialetto bergamasco, significa: "Non mollare Josip". Così c’era scritto su uno striscione appeso fuori dai cancelli di Zingonia l’altro giorno. A Gasperini sono venuti gli occhi lucidi parlando di Josip. La Dea gli ha dimostrato... Leggi su 90min

SkyTG24 : Strage stazione Bologna, cosa è successo il 2 agosto 1980 e il punto sulle indagini. FOTO - Lulu33812933 : Twitter sarà il mio diario scriverò quello che sento o cosa sto facendo in giornata. Metterò foto o posterò gif. Bay bay - Gabriel76925569 : Ho preso il giornale la repubblica, una cosa è leggere i nomi, qui ci sono le foto e il motivo del perché erano lì. - GlrIfromthemoon : okay mi sono segnata tutte le cose che voglio/vorrei per l'autunno Ora cerco già online per avere delle foto e aver… - virnaaliai : @Corriere Sono sempre andati a Formentera, se anche fossero foto del 2020 cosa ci sarebbe da dire?Che stupide queste polemiche inutili. -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Cosa Strage di Bologna, 2 agosto 1980: immagini, mandanti e altri misteri irrisolti Corriere della Sera Meghan Markle, perché il padre non vuole più vedere lei e Harry

Che il rapporto tra Meghan Markle e il padre Thomas non fosse dei migliori era cosa nota. Tuttavia pare che fino a qualche tempo fa entrambi, in maniera più o meno diretta, avessero espresso il deside ...

Juve campione: la squadra festeggia, ecco cosa fa Sarri VIDEO

Soprattutto, è bello vedere la genuina esultanza di Maurizio Sarri, che al di là di tutti i problemi ancora da risolvere può godersi uno scudetto a coronamento di una carriera davvero unica. Sempre be ...

Che il rapporto tra Meghan Markle e il padre Thomas non fosse dei migliori era cosa nota. Tuttavia pare che fino a qualche tempo fa entrambi, in maniera più o meno diretta, avessero espresso il deside ...Soprattutto, è bello vedere la genuina esultanza di Maurizio Sarri, che al di là di tutti i problemi ancora da risolvere può godersi uno scudetto a coronamento di una carriera davvero unica. Sempre be ...