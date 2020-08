Fornaro, LeU,: 'Sono i negazionisti a far diffondere il Covid, altro che i migranti' (Di domenica 2 agosto 2020) Federico Fornato, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, ha attaccato duramente i negazionisti, dichiarando che Sono loro e i comportamenti irresponsabili ad aiutare la diffusione del Covid in ... Leggi su globalist

globalistIT : Fornaro (LeU): 'Sono i negazionisti a far diffondere il Covid, altro che i migranti' - italiaPROGRESS : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: LeU ha dato in ogni occasione prove di serietà: il mancato rispetto degli accordi sulle presidenze de… - maripar38 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: LeU ha dato in ogni occasione prove di serietà: il mancato rispetto degli accordi sulle presidenze de… - fabiobellentani : RT @globalistIT: Fornaro (LeU): 'La Destra specula sul Covid-19 per fare propaganda contro i migranti' - Keynesblog : RT @globalistIT: Fornaro (LeU): 'La Destra specula sul Covid-19 per fare propaganda contro i migranti' -