Formula 1, l’ ingegnere di pista sbaglia e Raikkonen va fuori di sè: il team radio del finlandese è furioso [VIDEO] (Di domenica 2 agosto 2020) Gara complicata per l’Alfa Romeo Racing a Silverstone, sia Kimi Raikkonen che Antonio Giovinazzi non sono riusciti a lottare per le posizioni importanti, rimanendo ancorati alla coda del gruppo. Bryn Lennon/Getty ImagesUna situazione difficile quella che sta vivendo la squadra di Hinwil, all’interno della quale la confusione regna sovrana, come conferma l’errore commesso dall’ingegnere di pista di Raikkonen. Via radio il pilota finlandese viene invitato a rientrare ai box in regime di Safety Car, ma poco dopo aver imboccato la pit-lane gli viene chiesto di rimanere in pista. Una topica che ha mandato su tutte le furie il driver di Espoo, arrabbiatosi duramente nei confronti del proprio ingegnere: Gezellig op de ... Leggi su sportfair

Anche in Gran Bretagna l‘Alfa Romeo ha vissuto un fine settimana difficile, mancando la zona punti nonostante diversi ritiri di alcuni degli avversari diretti, da Magnussen a Kvyat, e nonostante le fo ...

Secondo podio stagionale per la Ferrari, brava nelle scelte di set-up e nel cogliere le poche opportunità messe a disposizione del Gran Premio di Gran Bretagna. Un risultato incoraggiante per la squad ...

