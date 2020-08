Formula 1 – Inizia il Gp di Silverstone: che battaglia fra Hamilton e Bottas! Leclerc 4° [LIVE] (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo 3 gare di dominio assoluto, la Mercedes si prepara per il poker nella gara di Silverstone, circuito in cui Lewis Hamilton gioca in casa. Il pilota britannico, come se ne avese bisogno, è ancora più favorito del solito sul tracciato inglese nel quale ha già vinto 6 volte in carriera. Alle sue spalle Valtteri Bottas chiamato ad un sussulto per evitare di vedere il compagno di scuderia scappare in classifica e, magari, colpire psicologicamente Hamilton strappandogli il successo sulla pista di casa. Verstappen proverà ad inserirsi fra i due ‘litiganti’, ma dovrà guardarsi da un fiducioso Leclerc che punta al podio. Vettel chiamato ad una difficile rimonta per evitare l’ennesimo weekend amaro. Il racconto del Gp di Silverstone ... Leggi su sportfair

