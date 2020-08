Formula 1, Brown: “Alonso con McLaren a Indianapolis nel 2021? Perchè no” (Di domenica 2 agosto 2020) “Se Alonso potrebbe continuare a correre con noi per la Indy 500 nel 2021? Non so se sia possibile ma dal nostro punto di vista non ci sarebbero assolutamente problemi“. Queste le parole di Zak Brown, CEO della McLaren, a commento delle voci che vorrebbero il pilota spagnolo ancora in gara sul circuito americano nel 2021 con la vettura di Woking. Fernando Alonso, che tornerà nel Circus l’anno prossimo con Renault, tra pochi giorni correrà nella 500 miglia di Indianapolis con la Arrow McLaren Schmidt Peterson dotata di un motore Chevrolet. La gara, in programma domenica 23 agosto, potrebbe essere l’ultima uscita di Alonso con la McLaren, anche se Brown non esclude nulla: “Dal nostro punto di vista, non ... Leggi su sportface

