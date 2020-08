Formazioni ufficiali Spal-Fiorentina, Serie A 2019/2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Le Formazioni ufficiali di Spal-Fiorentina, match valido per l’ultima giornata della Serie A 2019/2020. Sfida che vede in campo due Formazioni senza particolari ambizioni di classifica, con la Viola che ambisce a rimanere tra le prime dieci ed i ferraresi già retrocessi in Serie B. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 2 agosto. Di seguito le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali di Spal-Fiorentina: Spal – In attesa Fiorentina – In attesa Leggi su sportface

scommesse_it : Milan-Cagliari: le formazioni ufficiali | Tv e streaming - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ???? Gran Trittico Lombardo e Milano-Torino. ?? Scopri nella news le formazioni ufficiali per i due prossimi prestigiosi app… - rossatomirko : RT @Bardiani_CSF: ???? Gran Trittico Lombardo e Milano-Torino. ?? Scopri nella news le formazioni ufficiali per i due prossimi prestigiosi app… - fiorebike : RT @Bardiani_CSF: ???? Gran Trittico Lombardo e Milano-Torino. ?? Scopri nella news le formazioni ufficiali per i due prossimi prestigiosi app… - ArthurRichmon17 : RT @DiMarzio: #SerieA | #MilanCagliari: le formazioni ufficiali?? -