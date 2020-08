FORMAZIONI Spal Fiorentina: Pezzella a riposo, Cuellar titolare (Di domenica 2 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Spal Fiorentina Ecco gli schieramenti ufficiali di Spal-Fiorentina, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/2020. Spal (4-4-2): Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia; Valoti, Cuellar. Allenatore: Di Biagio. Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Igor; Lirola, Agudelo, Pulgar, Duncan, Venuti; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Iachini Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fantacalcio : Spal-Fiorentina, le formazioni ufficiali: novità Ceccherini, Agudelo e Cuellar - SOSFanta : ?? #SpalFiorentina, le formazioni ufficiali: sei cambi per Iachini, gioca Agudelo ? - sportli26181512 : Spal-Fiorentina, le formazioni ufficiali: rivoluzione Iachini, c'è Agudelo. Fuori Pezzella e Caceres, gioca Cuellar… - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #SpalFiorentina - TuttoMercatoWeb : SPAL-Fiorentina, le formazioni ufficiali: esordiscono dal 1' Cuellar e Agudelo. C'è Vlahovic -