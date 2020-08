Focolai in Europa, quanto e come viaggia il Coronavirus. Le analisi del virologo Maga e del matematico Sebastiani (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (2° agosto) Da quando è iniziata la pandemia da Coronavirus, l’obiettivo delle autorità politiche – e l’auspicio di quelle sanitarie – è stato uno: rintracciare e tracciare le linee di contagio. Con la fine del lockdown, si è cercato in tutti i modi di adeguare la vita sociale e pubblica al rischio della trasmissione di Sars-Cov-2. Ma con la riapertura dei luoghi di lavoro e delle frontiere, la missione si è fatta sempre più complicata. In Europa, Stati come Francia, Spagna, Germania e Regno Unito (ormai ex Ue) stanno da settimane pagando lo scotto di un allentamento forse un po’ troppo prematuro e ottimista, viaggiando a cifre che toccano gli oltre mille contagi giornalieri. In Italia, di contro, ... Leggi su open.online

