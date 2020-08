Fiorentina, Duncan: «Cercavo da tempo il gol» (Di domenica 2 agosto 2020) Alfred Duncan ha parlato al termine della sfida contro la Spal: le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al termine della partita contro la Spal. BILANCIO – «Era importante chiudere nel miglior modo possibile una stagione che ha tratti è stata di difficoltà. Abbiamo preso tre punti fondamentali perché chiudere a sinistra è un traguardo molto importante per ripartire l’anno prossimo». PRIMO GOL – «Lo Cercavo da un po’, una soddisfazione personale che mi rende molto felice. Spero di iniziare al massimo l’anno prossimo, segnando». DECIMO POSTO – «Possiamo e dobbiamo fare di più, la Fiorentina deve puntare a una ... Leggi su calcionews24

