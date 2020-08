Fiorentina, Commisso alza l’asticella: “il nostro obiettivo è vincere. Chiesa? Gli ho detto di fare ciò che vuole, ma…” (Di domenica 2 agosto 2020) La Fiorentina chiude la stagione con una vittoria, superando in trasferta la Spal con il risultato di 1-3. Duncan apre le marcature nel primo tempo, ma i ferraresi pareggiano subito con D’Alessandro. Nel finale Kouamé e Pulgar chiudono i conti, permettendo a Iachini di chiudere dalla parte sinistra della classifica. Foto Getty / Claudio VillaFelice e soddisfatto anche il presidente Commisso, intervenuto telefonicamente a Sky Sport: “fatemi ringraziare tutti quanti, dai dottori ai tecnici, abbiamo avuto il mister, i fisioterapisti, tutti con il Covid. Forse siamo stati la squadra più colpita, ne siamo usciti e ringrazio tutti. Ai ragazzi dico di andare in vacanza a divertirsi, se lo sono meritato. Il primo obiettivo è stato raggiunto: arrivare alla sinistra della classifica con la difesa numero uno ... Leggi su sportfair

