Fiorentina chiude bene: battuta la Spal (1-3). Bravo iachini. Chiesa-Commisso: telefonata decisiva. Pagelle (Di domenica 2 agosto 2020) Sono passati in vantaggio, i viola, nel primo tempo con un gran bel gol di Duncan (il secondo di questo campionato, anche il primo fu contro la Spal, ma con la maglia dl Sassuolo), pareggiato da D'Alessandro per colpa di un erroraccio di Lirola a tre quarti. Poi, nel finale, Pulgar batte un angolo molto preciso, deviato in porta da una bella elevazione e girata di testa vincente di Kouamè. E negli spiccioli di recupero, Pulgar segna su rigore. E' stato il suo settimo gol stagionale Leggi su firenzepost

