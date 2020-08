Fiore del deserto: trama, cast e curiosità del biopic su Waris Dirie (Di domenica 2 agosto 2020) Domenica 2 agosto, su Canale 5 dalle 21.35, va in onda il biopic sulla vita della modella somala Waris Dirie, sfuggita a un matrimonio combinato da giovanissima e diventata per caso una delle modelle più ricercate del pianeta nel corso degli anni 80. Fiore del deserto: trailer Fiore del deserto: trama La vera storia di Waris Dirie, che inizia nei deserti africani per finire nel mondo delle top model. All’età di 13 anni fugge dalla famiglia nomade per scampare ad un matrimonio forzato. Aiutata dalla nonna a Mogadiscio, viene inviata a Londra dove diventa una serva dell’Ambasciata Somala. Questo la esclude dall’apprendimento della lingua inglese. Si guadagnerà poi da vivere con ... Leggi su tvzap.kataweb

Ultime Notizie dalla rete : Fiore del Forest Gump, Fiore del deserto o il Concerto a Bologna? La tv del 2 agosto BergamoNews.it Belotti intanto tira la giacchetta a Cairo e cerca chiarezza sul futuro. Ma la Fiorentina gliela potrebbe dare?

E’ ad un vero e proprio bivio Andrea Belotti, giunto a 26 anni (ne farà 27 a dicembre) ad essere bomber assoluto e capitano del Torino: puntare ancora sulla realtà granata o cercare gloria altrove? Co ...

Fiorentina, Iachini: "Vogliamo chiudere al meglio. Gara per testare qualche ragazzo"

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Spal, in programma alle ore 18.00. Queste le sue dichiarazioni ...

