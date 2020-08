Filma bambini sulla spiaggia e si masturba, turista tedesco arrestato (Di domenica 2 agosto 2020) . Alcuni Filmati sono stati ritrovati nel suo cellulare. Sono stati alcuni genitori ad accorgersi di quanto stava accadendo. L’uomo riprendeva i piccoli che si trovavano a giocare sul litorale e utilizzava questo materiale per masturbarsi. Il computer portatile rinvenuto nella sua auto inoltre potrebbe compromettere … Leggi su viagginews

Un uomo, di nazionalità tedesca, sui cinquant’anni è stato fermato ieri dopo una segnalazione di alcuni genitori: si sarebbe masturbato filmando dei bambini. Filmava bambini in spiaggia, poi si è ...BIBIONE È arrivato dalla Germania sul litorale del Nordest per filmare i bambini che si divertivano in spiaggia. Fermato un 54enne che si era spogliato e aveva messo in pratica l’autoerotismo. Nel suo ...