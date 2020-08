Ferran Torres e il passaggio al City: «Sto imparando l’inglese» (Di domenica 2 agosto 2020) Ferran Torres al Manchester City: le parole dell’attaccante del Valencia, promesso sposo dei Citizens ed ex obiettivo della Juve Ferran Torres, attaccante del Valencia, ha rilasciato un’intervista alla BBC, parlando così del suo imminente passaggio al Manchester City. Le dichiarazioni del classe 2000, a lungo inseguito anche dalla Juve. Ferran Torres – «Sto imparando l’inglese perché l’inglese è essenziale in qualsiasi parte del mondo. Come calciatore sono ambizioso, vogliono sempre vincere e vincere. Col passare del tempo ritieni di essere più preparato e vuoi affrontare sfide maggiori, sperimentare un cambiamento. Quindi ... Leggi su calcionews24

Ferran Torres: “Sogno di seguire le orme di CR7”

TORINO – Il nuovo acquisto del Manchester City Ferran Torres, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de la BBC, dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. “Non solo per come gioca a calcio ma ...

