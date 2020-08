Fenofibrato nuova arma contro il Covid-19 (Di domenica 2 agosto 2020) Il Fenofibrato, farmaco che abbassa i grassi nel sangue, è in grado di inibire la capacità del Covid-19 di riprodursi nelle cellule dei polmoni Un gruppo di ricercatori israeliani della Hebrew University di Gerusalemme, in collaborazione con l’americano Mount Sinai Medical Center di New York, ha scoperto che un vecchio farmaco, notissimo e dai costi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Fenofibrato contro il Covid 19, questo farmaco già noto per abbassare il livello dei grassi nel sangue potrebbe funzionare anche contro la pandemia, riducendone i sintomi e rendendoli simili a quelli ...

Fenofibrato, nuova arma contro il coronavirus

Da anni utilizziamo il fenofibrato sui nostri pazienti per contrastare l’eccesso di trigliceridi nel fegato. Vale la pena di tentare anche questa strada, abbiamo un farmaco efficace, ben tollerato e ...

