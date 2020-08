Febo canta “Film e Pop Corn” (Di domenica 2 agosto 2020) Fuori Film e popcorn, il nuovo singolo di Febo: il brano è scritto, prodotto e arrangiato dallo stesso cantautore Dopo gli ottimi risultati del suo ultimo singolo Che disagio, il cantautore romano Febo continua il percorso del suo progetto discografico – con il nuovo singolo Film e Popcorn (Matilde Dischi/Dischi dei Sognatori distr. A1), fuori da pochi giorni. L’artista racconta così il brano scritto, prodotto e… L'articolo Febo canta “Film e Pop Corn” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

