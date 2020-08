Fascismo, rubati all’Eur i mille labari usati per la Marcia su Roma nel 1922 (Di domenica 2 agosto 2020) A Roma, all’Archivio centrale dello Stato, sito nel quartiere dell’Eur, sono scomparsi i 970 labari che accompagnarono la Marcia su Roma il 28 ottobre del 1922. La notizia la dà il quotidiano Libero con un articolo di Brunella Bolloli. Il valore dei cimeli rubati è di circa 5 milioni di euro. La denuncia è stata fatta più di un mese fa e le indagini finora non hanno portato a nulla. Sulle ipotesi non c’è chiarezza. Ma è un fatto che “il furto sarebbe avvenuto proprio nel momento in cui, era la seconda metà di giugno, a Roma via dell’Amba Aradam di notte è stata ribattezzata da un gruppo antifascista ‘via George Floyd’, in onore del nero ucciso dai poliziotti nel ... Leggi su secoloditalia

