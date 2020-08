F1 McLaren, Brown: "Alonso con noi a Indianapolis l'anno prossimo? Perché no" (Di domenica 2 agosto 2020) WOKING - ' Alonso continuare a correre con noi per la Indy 500 nel 2021? Non so se sia possibile ma dal nostro punto di vista non ci sarebbero assolutamente problemi '. Zak Brown, CEO della McLaren, ... Leggi su corrieredellosport

WOKING – “Alonso continuare a correre con noi per la Indy 500 nel 2021? Non so se sia possibile ma dal nostro punto di vista non ci sarebbero assolutamente problemi”. Sono queste le parole di Zak Brow ...

Brown: “McLaren finanziariamente sana”

Secondo il CEO della McLaren Zak Brown la situazione finanziaria della scuderia inglese è finalmente stabile dopo un inizio dell’anno tutt’altro che roseo L’inizio del 2020 per la scuderia di Woking è ...

