F1 GP Gran Bretagna 2020: Kvyat contro le barriere, incidente violento (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Brutto incidente nel corso del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 per Daniil Kvyat. A bordo della sua Alpha Tauri il pilota russo accusa un cedimento al posteriore e va in testa coda, finendo nella ghiaia e andando a sbattere con violenza contro le barriere. Per fortuna è rimasto illeso ed è entrata la Safety Car per far sì che vengano rimosse le componenti della vettura in pista. In alto il VIDEO. Leggi su sportface

