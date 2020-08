Eurostat: Pil eurozona cala del 12,1, in Italia del 17,3% (Di domenica 2 agosto 2020) Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati del secondo trimestre 2020, la Spagna (-18,5%) ha registrato il calo maggiore rispetto al trimestre precedente, seguito dal Portogallo (-14,1%) e Francia (-13,8%). La Lituania (-5,1%) ha registrato il calo minore Leggi su firenzepost

