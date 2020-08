Estate in Grecia, estate rovinata? Coronavirus, cattive notizie dal paese ellenico: è allarme (Di domenica 2 agosto 2020) Sul fronte Coronavirus, brutta notizie dalla Grecia, quello che era un o dei paesi più virtuosi d'Europa in termini di contagi e di misure di prevenzione. Tanto che settimane fa ci fu uno scontro "diplomatico" tra Atene e l'Italia quando fu prorogato lo stop agli ingressi nel nostro paese. Ma con l'estate e le riaperture dei confini, anche il paese ellenico deve fare i conti con un aumento dei contagi. Numeri certo relativamente ridotti, ma in costante aumento: ad ora sono 4.587 contagi e venerdì ne sono stati registrati 110, la cifra più alta dal termine del lockdown, allentato lo scorso 4 maggio. Immediatamente, è scattato l'allarme con nuove restrizioni: da sabato primo agosto è ... Leggi su liberoquotidiano

Coprifuoco serale e altre misure in arrivo per lo stato di Victoria – Intanto il premier dello stato australiano di Victoria, Daniel Andrews, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha imposto nuove mis ...

Il caso della Grecia è sicuramente uno dei più virtuosi d'Europa. Vedendo ciò che stava succedendo all'Italia, il Paese ha instaurato sin da subito misure di distanziamento così da bloccare sul nascer ...

Coprifuoco serale e altre misure in arrivo per lo stato di Victoria – Intanto il premier dello stato australiano di Victoria, Daniel Andrews, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha imposto nuove mis ...